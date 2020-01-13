HABER
  4. Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu

Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise söz konusu anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.
Yazıda, söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:
"Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."
'ECZANELERDE SATILMIYOR'
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacın, eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.
İlacın ameliyathanelerde genel anestezi için kullanılan bir ürün olduğunu, bu nedenle eczanelerde bulunmadığını dile getiren Ertekin, "Sadece hastane alımları içerisinde gerçekleşebiliyor. Serbest eczanelerde bulunabilen veya temin edilip, hastalara iletilebilen bir ürün değil. Bakanlığın toplatılma kararı, tüm hastanelere ulaştırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. O etken maddeye mi bağlı, yoksa sadece o sınıfa ilişkin genel bir şey mi var araştırmalar yapılıyor" diye konuştu.
İlacın çok kullanılan genel anestezi ürünü olduğunu anlatan Ertekin, "Ancak sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda da bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor. Bu tip önlemler zaman zaman oluyor, geri çekme ve toplatmalar. Belli serilerden yola çıkılıyor, vakalara göre davranılıyor. Bakanlık gerekli önlemleri net ve kesin bir şekilde alabiliyor. Hastalarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda panik yapmasına gerek yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Hemofili hastaları, ilk kez uygulanan tedavi ile sağlıklarına kavuştuHemofili hastaları, ilk kez uygulanan tedavi ile sağlıklarına kavuştu
Ege Üniversitesinde önemli başarı: 4 ayrı hastaya gen tedavisi uygulandıEge Üniversitesinde önemli başarı: 4 ayrı hastaya gen tedavisi uygulandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!

Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşa göre cilt bakımı nasıl olmalı? İşte cilt bakımı yapmanın püf noktaları

Kadınlar dikkat: Bunu yaparken sakın abartmayın!

Kilon mu dert, derdin mi kilo?

Sürekli kilo alıp veriyorsanız sebebi bu olabilir!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler! Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen besinler

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

İnsan vücudunun şaşırtan gerçekleri!

Vücudunuza dair bunları biliyor muydunuz?

Prof. Dr. Tufan Tarcan uyardı: Uzun süreli idrar tutmak iyi değil

Uzmanı uyardı: Uzun süreli tutmak iyi değil

Çin'de 'gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil, SARS'a benziyor

'Gizemli virüsten' ilk ölüm! Kaynağı belli değil...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.