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Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Bakanlık, salgın döneminde mümkünse okullara ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Rehberde, "Koronavirüsten sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmeli, eğitim faaliyetlerine başlamadan önce okul binası temizlenmeli, temassız ateş ölçer, maske sıvı sabun, antiseptik ve kolonya bulundurulmalı, salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli" denildi.

Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.

Bakanlık, salgın döneminde mümkünse okullara ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Rehberde, "Koronavirüsten sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmeli, eğitim faaliyetlerine başlamadan önce okul binası temizlenmeli, temassız ateş ölçer, maske sıvı sabun, antiseptik ve kolonya bulundurulmalı, salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli" denildi.

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