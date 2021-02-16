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Sağlık Bakanlığı ortalama il-vaka sayılarını açıkladı: Sınırlamalar bu verilere göre bölgeselleştirilecek

16.02.2021 03:15 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı ortalama il-vaka sayılarını açıkladı: Sınırlamalar bu verilere göre bölgeselleştirilecek

Türkiye salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk kez, il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı. Verileri Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerinde karar dönemindeyiz" diyerek, şehir bazında sınırlamalar dönemine geçildiğini duyurdu.

Türkiye salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk kez, il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı.

Verileri Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerinde karar dönemindeyiz" diyerek, şehir bazında sınırlamalar dönemine geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, son basın toplantısında, haftalık verilere göre, il hıfzıssıhha kurullarının önlemler noktasında karar alacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak, bir hafta içinde günlük ortalama kaç vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Buna göre, Doğu Karadeniz'deki beş il, vaka sayıları ile öne çıkıyor.

Samsun'da 171,9, Ordu'da 194.42, Giresun'da 184,34, Trabzon'da 228,2 ve Rize'de 202,44 günlük ortalama vaka tespit edildi.

5.7 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 35,49 olarak tespit edildi. Bu veriye göre Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 2 bine çok yakın. Ancak karşılaştma noktasında, nüfusu Ankara'nın yaklaşık 4'te 1'i kadar olan Samsun'da (1.3 milyon) şehir bazında vaka sayısı ortalama 2200 civarında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı haritasında da bu beş Doğu Karadeniz ili, farklı bir renkle gösterilmiş durumda.

Günlük vaka sayısının 200'ün üzerinde olduğu iki ilden Rize'deki veri, yaklaşık her 500 kişiden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ortaya koyuyor.

İstanbul'da her 1700 kişiden biri vaka olarak kayda giriyor

100 bin kişide, ortalama günlük vaka sayısında birinci sırada olan Trabzon nüfusu ile veriler karşılaştırıldığında, yaklaşık her 440 kişiden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ortaya koyuyor.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1361415163883098115?s=20

İstanbul'a ilişkin veriler ise son bir haftada kentte ortalama günlük 9300 vakanın tespit edildiğini gösteriyor. Bu da yaklaşık her 1700 kişiden birinin vaka olarak tespit edildiğini gösteriyor.

Nüfusa oranla en az vakanın bulunduğu illerden biri de Van. Kentte koronavirüs tespit edilme oranı yaklaşık 6500 kişide bir.

Güney doğu illeri, nüfusa oranla, koronavirüs vakalarında en düşük değerleri ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanı Koca, sınırlamaların, bu değerlere göre, bölgeselleştirileceğini, sıkılaştırılacağını veya hafifletileceğini söyledi.

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