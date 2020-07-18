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  4. Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıklarken, bir bölgeden gelen haberler ise endişe yarattı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, vaka sayısı 217 bin 799, vefat sayısı 5 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN TATİL UYARISI

Ayrıca, Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıklarken, Batı Karadeniz'den haberler ise endişe yarattı.

Sağlık Bakanlığı Yeni Hastane Yatışları'ndaki değişimi açıkladı! Bir bölgedeki yüzdelik artış korkuttu

AKDENİZ

AKDENİZ
Yeni Hastane Yatışları: 40 - Önceki Güne Göre Değişim: %-20

BATI ANADOLU

BATI ANADOLU
Yeni Hastane Yatışları: 111 - Önceki Güne Göre Değişim: %7.8

BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ
Yeni Hastane Yatışları: 22 - Önceki Güne Göre Değişim: %83,3

BATI MARMARA

BATI MARMARA
Yeni Hastane Yatışları: 4 - Önceki Güne Göre Değişim: %-20

DOĞU KARADENİZ

DOĞU KARADENİZ
Yeni Hastane Yatışları: 10 - Önceki Güne Göre Değişim: %-41,2

DOĞU MARMARA

DOĞU MARMARA
Yeni Hastane Yatışları: 63 - Önceki Güne Göre Değişim: %-13.7

EGE

EGE
Yeni Hastane Yatışları: 33 - Önceki Güne Göre Değişim: %57

GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Yeni Hastane Yatışları: 135 - Önceki Güne Göre Değişim: %10,7

KUZEYDOĞU ANADOLU

KUZEYDOĞU ANADOLU
Yeni Hastane Yatışları: 24 - Önceki Güne Göre Değişim: %4,3

ORTA ANADOLU

ORTA ANADOLU
Yeni Hastane Yatışları: 24 - Önceki Güne Göre Değişim: %41,2

ORTADOĞU ANADOLU

ORTADOĞU ANADOLU
Yeni Hastane Yatışları: 20 - Önceki Güne Göre Değişim: %-13

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