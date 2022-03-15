Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Binlerce kişinin beklediği açıklama dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığına, adayların KPSS sonucuna göre 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Nasıl başvuru yapılır? KPSS 2022/5 tercih ücreti nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

5 bin 175’i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilaın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok vatandaşın merakla beklediği açıklama dün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.

Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz.

Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2022/5 kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinde 'Aday İşlermleri Sistemi' üzerinden 15-22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

KPSS 2022/5 TERCİH ÜCRETİ NEDİR?

Adayların KPSS 2022/5 tercih kılvuzuna tercih yapabilmeleri için 30 TL tercih ücretini ödemeleri gerekiyor.

Yerleştirme ücreti 30,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz kabul edilecektir.

ÖSYM ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan yerleştirme ücreti, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından da kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

