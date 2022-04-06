Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman? İşte kura sonuçları sorgulama!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin sözleşmeli işçi ve 10 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 10 bin personel alımı KPSS atama sonuçlarının açıklanmasıyla İŞKUR yakından takip edilmeye başlandı. Personel alımı başvurusunda bulunmşu olan adaylar Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarını araştırıyor. Peki kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

İŞKUR tarafından düzenlenecek kura çekimi töreniyle beraber 10 kişi seçilecek ve bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Öğrenilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini açıkladı. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 6 Nisan 2022 Çarşamba günü yani bugün Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında gün boyu gerçekleşecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENECEK?

Koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı olarak, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması beklenmekte.

Ayrıca yine kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlan edilmiş olan kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşen kişilerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenmiş olan belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar da göreve başlatılmayacak.



