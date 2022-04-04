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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

04.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman belli olacak? İŞKUR tarafından belirlenen Sağlık Bakanlığı personel alımı işlemi kura çekilişiyle tamamlanacak. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Gün boyunca yapılacak çekilişin ardından sonuçlar açıklanacak. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman belli olacak? İŞKUR tarafından açıklanacak Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında detaylı bilgiler arama motorlarında sorgulanıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları gündemde merak edilen konuların başında geliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura Yeri : ANKARA

Kura Tarihi : 06.04.2022

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.

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İŞKUR kura çekimi Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman?İŞKUR kura çekimi Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman?
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İŞKUR personel alımı Sağlık Bakanlığı
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