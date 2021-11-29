Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Kura çekimi nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvuruları, 12-16 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba 18.00'da açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kura çekimi 2 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı, "40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak."



