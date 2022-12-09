Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Personel alımı ilanında, güvenlik ve temizlik görevlisi, elektrikçi, marangoz, klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda alımlar yapılacağı duyuruldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Personel alımı ilanına göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Başvuruların alınmasının ardından adayların gündeminde kura tarihi yer aldı.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kuralar 09:00’da başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Sonuçların ise bir gün sonra Bakanlığı'n adresinden yayımlanması bekleniyor.



