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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

31.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı başvuruların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlığa, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi çok sayıda alanda personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURAMA ÇEKİMi TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığına personel alımına ilişkin 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kura çekimi yalnızca tek bir yerde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURAMA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura Yeri : ANKARA, Kura Tarihi : 06.04.2022, Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve kadro dağılımına ilişkin detayları Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzdan öğrenebilirsiniz.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzun linki:

https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/42776/0/surekli-isci-bakanlik-ilan-metni-ek-kadro-ve-meslek-dagilim-listesipdf.pdf

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ÖSYM İŞKUR Sağlık Bakanlığı
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