Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, ilanı ve kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz aylarda 30 bini sözleşmeli 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 40 bin kişinin alınacağı açıklanmıştı. Sonrasındaki aşamada 20 bin personelin alımının yapılmasının ardından gözler ikinci sürece çevrildi. Geriye kalan 20 bin atamanın ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulamaya başladı. 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve bilgileri haberimizde yer verdik...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz.

Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

