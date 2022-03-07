Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli mi?

Yeni yılda, Sağlık Bakanlığı bünyesine 20 bin salık personeli alınacağı duyurulmuştu. Binlerce vatandaş, personel alımı detaylarını araştırmaya başladı. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içerisinde ilana çıkaralar alım işlemi gerçekleştirilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla alakalı detaylar henüz belli olmadı. Alıma ilişkin kılavuz yayımlandığında haberimizde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı personel alımı ilanı kapsamındaki açıklamada şu ifadeler sarf edildi: "Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel müdürlüğünde istihdam edilmek üzere bir İngilizce Tercüman alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. İşin Mart 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır"

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı tercüman başvuru şartları şu şekilde belirtildi.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması

Seyahat engeli bulunmaması

Üniversitelerin Çeviri Bilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

Ardıl çeviri için en az 2 yıl tecrübeli olmak

YDS'den en az 85 puan almış olmak

YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

