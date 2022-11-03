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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

03.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin kişi istihdam edilecek. Alınacak personellerin müjdeli haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Bunun ardından Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı, başvuru şartları gibi detaylar adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı araştırmaları adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor." ifadeleriyle adaylara müjdeyi vermişti. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Personel alımı bilgilerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı henüz belli değil. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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