HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

06.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bunun ardından sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı hakkındaki ayrıntıları arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor." ifadelerine yer vermişti. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da henüz belli olmadı. Alımlarla alakalı açıklamanın eylül ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar varTürkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var
AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...AK Parti Grup Toplantısı'nda güldüren anlar! Bakan Varank'tan Nureddin Nebati'ye ilginç not kameralara takıldı...
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

İlginizi Çekebilir

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.