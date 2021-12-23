Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel istihdam edilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından sorgulayacak. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en zaman açıklanacağına dair duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel bilgilere sayfamızda yer vereceğiz.

Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek. Sonuçlarla ilgili adaylara ve kurumlara postayla belge gönderilmeyecek.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma müracaat edecek ve atanmak için uygulanması gereken adımları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecek.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yerleştirildikleri hâlde atama için istenilen şartlara sahip olmayan ya da gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmayacağı duyuruldu.

