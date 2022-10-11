Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarında kritik gün

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama başvurularını yapan adaylar heyecanla PBS üzerinden açıklanacak olan sonuçları bekliyorlar. Kura ise 18 Ekim’de gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru değerlendirme sonuçları 11 Ekim’de açıklanacak. Adaylar PBS üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 18 Ekim’de gerçekleştirilecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama

işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar

ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

