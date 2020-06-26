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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 3 bin 250 personel alımı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı istihdam edecek olan Sağlık Bakanlığı, personel alımı tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. 2 bin 302’si hemşire ve 606’sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında 3 bin 250 personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, personel alımı tercih sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden adaylarla paylaşacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil ancak bir önceki personel alımının sonuçları tercih sürecinin ardından 10 gün içerisinde adaylarla paylaşılmıştı. Bu nedenle 3 bin 250 personel alımı için sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 3 bini sağlık personel, 250'si ise sürekli işçi olmak üzere alımlarını gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

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