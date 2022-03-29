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Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 ile atama sonuçları nasıl sorgulanır?

29.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden açıklama yapıldı. KPSS-2022/5 Bakanlığın sözleşmeli pozisyonları için yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 ile atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM KPSS-2022/5 sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 ile atama sonuçları nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan flaş açıklama sonrası merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 bin personelin atamasının yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/5 ile atama sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM KPSS-2022/5 sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"15- 22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebileceklerini belirtti.

Ekranın sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklanıp TC kimlik numarası ve şifre girilerek sonuçlar öğrenilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN KADROLAR

10 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kadrolar şöyle:"Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000."

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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