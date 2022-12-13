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Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatar? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir?

13.12.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının ortalarının gelmesiyle Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri merakla araştırılmaya başlandı. Doktor, hemşire ve diğer branştakiler olmak üzere pek çok sağlık çalışanı, 2022 banka promosyon ödemesini bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatar? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatar? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan gündemde, personel alımı konusu da bulunuyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatar? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylar, sayfamızda yer alacak.

Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatar? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu son durum nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi ise gözler, yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Güncel açıklama yapıldığında detaylar, sayfamızda yer alacak.


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Promosyon Sağlık Bakanlığı

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