HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi! İşte yeni önlemler

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi! İşte yeni önlemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak. İş yerlerine misafir alınmayacak. İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa koronavirüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek. Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilecek. İşte yeni önlemlerle ilgili tüm ayrıntılar

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi! İşte yeni önlemler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerine yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde müşterilere yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde personele yönelik alınması gereken genel önlemler', 'havalimanlarındaki güvenlik kontrol ve pasaport memurlarına yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik alınması gereken genel önlemler' başlıklar eklendi.

'ÇEVREDE YAŞAYANLARLA SOSYAL TEMAS OLMAYACAK'

Buna göre, tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli koronavirüs vakaları için koltuk ayrılacak. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılacak. Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmayacak. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacak.

'MİSAFİR ALINMAYACAK'

İş yerlerinde kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeri girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı-engelleyici koyulacak. İş yerlerine misafir alınmayacak. Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf bir bariyer yerleştirilecek. Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenecek. Müşteriler, satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmayacak.

'KORONAVİRÜSTEN SORUMLU PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK'

İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa koronavirüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek. Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılacak.

Havalimanlarında üst aramasında görevli kişiler ile pasaport kontrolü yapanların, görevleri sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması sağlanacak. Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde kullanılan ekipman çıkarılırken önce eldiven, gözlük-yüz koruyucu ve en son maske çıkarılacak. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutularına atılacak. Tek kullanımlık olmayan gözlük-yüz koruyucu yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilecek.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN CAM KABİN

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilecek. Bu mümkün değilse kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Üst aramasında görevli kişiler tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşıklar el ele: Her şey çok güzelAşıklar el ele: Her şey çok güzel
Kurban Bayramı öncesi kritik uyarı! Bunu sakın yapmayınKurban Bayramı öncesi kritik uyarı! Bunu sakın yapmayın
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
Düğün genelgesi yayınlandı! Düğün salonları ne zaman açılacak?

Genelge yayımlandı! İşte tüm detaylar

65 yaş üstü vatandaşlar için son dakika yeni genelge! Valiliklere gönderildi

65 yaş üstü vatandaşlar için yeni genelge

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da yağışlar arttı Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sivrisinek sorunu başladı

Bu ilçelerde yaşayanların başı dertte

Emniyet duyurdu: Ülke genelinde hız denetimi yapıldı

Bugün duyuruldu: 21-22 Haziran'da 81 ilde yapıldı

Selahattin Çuhadaroğlu kimdir?

Selahattin Çuhadaroğlu kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.