Sağlık Bakanlığı Teknofest’te

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 17 Eylül’de başlıyor. Sağlık Bakanlığı, uçak ve helikopter ambulansları, tam donanımlı ve tüm arazi şartlarına uygun kara araçları, geliştirdiği bilişim teknolojileri ve sağlık taramaları ile Teknofest’te yerini alıyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların katılımıyla düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin sağlık alanındaki paydaşı oldu. Festivalde Sağlık Bakanlığı’nın kara ve hava ambulansları ile bilişim teknolojileri sergilenecek. Sağlık içerikli oyunlar ve sağlık bilişimindeki son yeniliklerin yer alacağı stantlarda isteyenlere sağlık taraması da yapılacak.

Yerden Göğe 112

Acil sağlık konusunda dünyadaki birçok ülkenin önünde yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, son teknoloji ürünü araçlarını Teknofest’e getiriyor.

Ambulans uçak ve helikopterin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kullanılan tüm arazi şartlarına uygun 4x4 öncü keşif aracı, ağır hizmet tipi ambulans, arama kurtarma operasyonlarına destek veren drone ve teknolojik donanıma sahip haberleşme aracı sağlık alanında yerini alacak.

Hibrit olarak tasarlanmış haberleşme aracı, 1 buçuk metre derinlikteki sulardan geçebilme özelliğine sahip ve aracın önündeki vinç 10 ton çekiş gücünde. Araçta jeneratör, rüzgâr türbinleri, güneş enerji sistemi, uydu bağlantısı, WiFi özelliği, telsiz sistemleri mevcut. Aracın içinde ayrıca bir adet ATV var.

Keşif aracı olarak kullanılan drone ise aynı zamanda arama kurtarma operasyonlarında yaralılara su ve ilkyardım malzemelerini taşıyabiliyor.

Sağlıklı Gelecek için Bilişim ve Teknoloji

Bakanlığın standında bilişim uzmanları e-Nabız, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) uygulaması, Teletıp, e-Rapor gibi bilişim projelerini tanıtacak. Öte yandan stantta gençlerin ilgisini çekecek sağlık içerikli dijital oyunlar yer alacak ve ziyaretçiler dilerse sağlık taramalarını yaptırabilecek.

Festivalde ziyaretçilere Mekânsal İş Zekâsı (MİZ) platformunun tanıtımı da yapılacak. MİZ ile tüm sağlık kuruluşlarından toplanan veri, coğrafi konuma göre analiz ediliyor, böylelikle mekânsal istatistik ve analizler elde edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca festival alanının tüm acil sağlık hizmetini karşılıyor. Acil sağlık ihtiyaçları ve ilk müdahale için kurulan toplam 16 yataklı 2 sağlık çadırında 70 sağlık personeli görev yapacak. Ayrıca festival boyunca 1 helikopter ve 20 kara ambulansı ihtiyaç halinde hizmet verecek.

