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Sağlık Bakanlığı TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının uçak ve helikopter ambulansları, tam donanımlı ve tüm arazi şartlarına uygun kara araçları İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini aldı - Sağlık içerikli oyunlar ve sağlık bilişimindeki son yeniliklerin sergilendiği stantlarda, isteyenlere sağlık taraması yapılıyor

Sağlık Bakanlığının uçak ve helikopter ambulansları, tam donanımlı ve tüm arazi şartlarına uygun kara araçları, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST'in sağlık alanındaki paydaşı Sağlık Bakanlığı oldu.

Festivalde, Sağlık Bakanlığının kara ve hava ambulansları ile bilişim teknolojileri sergilenirken, sağlık içerikli oyunlar ve sağlık bilişimindeki son yenilikler de tanıtılıyor.

Acil sağlık konusunda dünyadaki birçok ülkenin önünde yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin son teknoloji ürünü araçları TEKNOFEST'te bulunuyor.

Ambulans uçak ve helikopterin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kullanılan tüm arazi şartlarına uygun 4x4 öncü keşif aracı, ağır hizmet tipi ambulans, arama kurtarma operasyonlarına destek veren drone ve teknolojik donanıma sahip haberleşme araçları da sergileniyor.

Hibrit olarak tasarlanmış haberleşme aracı, 1,5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Ayrıca 10 ton çekiş gücüne sahip araçta, jeneratör, rüzgar türbinleri, güneş enerji sistemi, uydu bağlantısı, WiFi özelliği, telsiz sistemleri bulunuyor. Aracın içinde ayrıca bir de ATV yer alıyor.

Keşif aracı olarak kullanılan drone ise aynı zamanda arama kurtarma operasyonlarında yaralılara su ve ilk yardım malzemelerini taşıyabiliyor.

Bilişim uzmanları, Bakanlığın standında e-Nabız, Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) uygulaması, Teletıp, e-Rapor gibi bilişim projelerini tanıtıyor.

Gençlerin ilgisini çekecek sağlık içerikli dijital oyunlar da yer aldığı stantta ziyaretçiler dilerse sağlık taramalarını da yaptırabiliyor.

Festivalde, ziyaretçilere Mekansal İş Zekası (MİZ) platformunun tanıtımı da yapılıyor. MİZ ile tüm sağlık kuruluşlarından toplanan veri, coğrafi konuma göre analiz ediliyor, böylelikle mekansal istatistik ve analizler elde edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca festival alanının tüm acil sağlık hizmetini karşılıyor. Acil sağlık ihtiyaçları ve ilk müdahale için kurulan 16 yataklı 2 sağlık çadırında 70 sağlık personeli görev yapıyor.

Ayrıca festival boyunca 1 helikopter ve 20 kara ambulansı, göreve hazır olarak bekleyecek.

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Sağlık Bakanlığı TEKNOFEST

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