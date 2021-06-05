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Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

05.06.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e ulaştı.

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İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812 toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz olarak kayıtlara geçti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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