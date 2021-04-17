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Sağlık Bakanlığı uyardı: Sigara kullananların koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

17.04.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nca "Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor" açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı uyardı: Sigara kullananların koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi. Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsata çevrilebileceği belirtilerek, "Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor" denildi.

'SİGARAYI BIRAKMAYA DAVET EDİYORUZ'

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarının tüketilmesi durumunda zararlı etkilerin katlanarak arttığına dikkat çekilip, "Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyaç da o kadar azalıyor. Ramazan ayı gibi özel günler, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlıyor, bırakma sürecini kolaylaştırıyor" denildi.

Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Danışma hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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