Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans tahsis etti

Sağlık Bakanlığınca Van'a gönderilen tam donanımlı 6 ambulans ile yeni doğan ambulansı ilçelere dağıtıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi yerleşkesinde yeni araçların dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlık teşkilatının ilk olaya müdahale eden birimi 112'nin 7 ambulansla daha güçlendiğini söyledi.

Yeni ambulansları Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ve Başkale ilçelerine teslim edeceklerini belirten Bilmez, "Bugün artık helikopter ambulanstan zırhlı ambulansa, paletli ambulanstan her türlü araca sahip duruma geldik." dedi.

Bilmez, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Erzurum'da bulunan yeni doğan acil müdahale ambulansının Van'a da gönderildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sağlıkta ciddi bir noktadayız ama ihtiyaçlarımız da var. Milletvekillerimizin Ankara'da girişimleri sonucu eksik olan branş doktorlarımızı da tamamlayarak Van'a ve çevresindeki il ve ilçelere sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Bu araçların ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah çok ihtiyaç duymayız, çok kullanmayız. Emeği geçen Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ederim."