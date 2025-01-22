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Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu paylaştı! 29 kişi taburcu edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 12:03
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Sağlık Bakanlığı Türkiye'yi kahreden yangınla ilgili son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu paylaştı! 29 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralananların tedavilerine devam ediliyor. Merkezdeki otelde dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan 19'unun servislerde tedavisi yapılıyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 1 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

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56 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 5 yaralı da servislerde tedavi görüyor. İlk müdahalelerinin ardından il dışındaki özel hastanelere sevk edilen 13 yaralının 6'sı taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın sonrası olay yerinde kurulan sahra hastanesinde ve kentteki çeşitli hastanelerde müdahale edilen toplam 44 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

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9 GÖZALTI

Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sağlık Bakanlığı Bolu Grand Kartal Otel
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