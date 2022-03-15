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  4. Sağlık Bakanlığına 20 bin yeni personel alınacak! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu

Sağlık Bakanlığına 20 bin yeni personel alınacak! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu

15.03.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine alınacak 10 bin yeni personelle ilgili olarak "Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı" dedi.

Sağlık Bakanlığına 20 bin yeni personel alınacak! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin süreli işçi alımı daha yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada "Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı" ifadesine yer verdi.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÖSYM KILAVUZU YAYINLANDI"

"Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı. Aramıza sürekli işçi kadrosuyla katılacak 10.000 arkadaşımız için ilgili ilan Resmi Gazete’de yer aldı. Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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