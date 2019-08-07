Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanede poliklinik sayısı artırıldı

Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN'da, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararnamesiyle Sağlık Bakanlığı'na devredilen, Özel Van İstanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak 3 yıl önce hizmete açıldı. Bugüne kadar tam kapsamlı hizmet verilemeyen hastanede, yapılan yeni düzenlemelerle poliklinik sayısı artırıldı.

Van'da, 2016 yılının Ocak ayında sözleşmesi iptal edilerek, kayyum atanan Özel Van İstanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar ve OHAL kararnamesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hastanede bir süre sonra da Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Valiliği himayesinde dahiliye, fizik tedavi, göz, ortopedi, kardiyoloji, çocuk ve üroloji dallarında hizmet verilmeye başlandı. İhtiyaç üzerine yeniden düzenlemelerden geçirilen hastanede hizmet verilen poliklinik sayısı, 7'den 10 yükseltildi.

'DAHA MODERN HALE GETİREME ÇABASINDAYIZ'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanenin kent merkezinde olması ve ulaşımının kolay olması dolayısıyla poliklinik sayısını bundan sonra da artıracaklarını söyledi. Darbe girişimi sonrası devralınan hastanenin bir süre yoğun olarak kullanılmadığını; ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla daha aktif hale geldiğini anlatan Doç. Dr. Çelik, "Son birkaç aydır bu hastanemizi daha aktif hale getirdik. Hastanemizi yataklı servise de açtık. Böylece daha aktif kullanma girişiminde bulunduk. 5 gün önce FTR servisimizi açtık. Toplamda 10 poliklinik hizmetimiz var ve acil servisimiz de şu an aktif durumda; ancak acil servisimizin bazı altyapı sıkıntıları var. Acil servisimizi de daha modern hale getireme çabası içindeyiz. Bu anlamda bundan sonra da bazı altyapı çalışmamız olacaktır" dedi.

Uzman doktor eksiklerinin olduğunu da belirten Doç. Dr. Çelik, "Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak kullanılamayan ve atıl durumda olan hastanemizin eski ihtişamına kavuşturacağız. İdari amirlerimizin desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Diğer benzer hastanelerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 50 hekim eksiğimiz var. Bunu da Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerle halletmeye çalışacağız. Bu da hallolduktan sonra bu ek hizmet binamızı aktif olarak kullanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür eden kent sakinleri de hastanenin yataklı servisinin hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.