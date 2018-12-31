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Sağlık Bakanlığında engelli istihdamı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "2018 yılında bakanlığımız ve bağlı kuruluşlara 267 engelli personel yerleştirilmiş olup yüzde 3 oranında engelli memur kontenjanı doldurulmuştur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 yılında bakanılık ve bağlı kuruluşlarda 267 engelli personelin istihdam edildiğini bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkta boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt veren Koca, engelli personel alımlarının, bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro imkanları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabildiğini belirtti.

Koca, "2018 yılında bakanlığımız ve bağlı kuruluşlara 267 engelli personel yerleştirilmiş olup yüzde 3 oranında engelli memur kontenjanı doldurulmuştur." ifadesini kullandı.

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engelli personel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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