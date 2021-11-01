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Sağlık Bakanlığından 81 ile nöbet yazısı

01.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, hekimliğin nitelikli emek, yüksek dikkat gerektirdiği için çalışma saatlerinde insanı fiziken ve ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından 81 ile nöbet yazısı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre "Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri" başlıklı resmi yazı, Sağlık Bakanı Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

"FİZİKEN VE RUHEN ZORLAYAN UYGULAMALARDAN KAÇININ"

Yazıda yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerinin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesinin esas olduğu, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetlerin, personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak vardiya veya nöbet şeklinde yürütüldüğü kaydedilerek, "Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 'Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir' hükmü ile hemen ardından, (e) bendinde 'Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez' hükmü yer almaktadır. Mecburiyetler dışında yoruma açık değildir."

Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin eğitime alınması, çalışma usul ve esaslarının "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında yürütüldüğü ifade edilen yazıda, uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetlerinin, yönetmelikte, "Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir" hükmüyle belirlendiği, Bakanlığın 21 Ekim 2016 tarihli genelgesinde de bu hususa özen gösterilmesine dikkat çekildiği bildirildi.

Yazıda, şunlara yer verildi:

"Bu çerçevede, ilinizin Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." (AA)

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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