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Sağlık Bakanlığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:24 | Son Güncelleme

"(Konya'da hastaya ambulans verilmediği iddiası) Sağlık Bakanlığından, Konya'da bir hastaya ambulans verilmediği yönünde çıkan habere ilişkin, hasta yakınının 21.30'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığına dair bir kayda rastlanmadığı, saat 01.24'te yapılan ihbar üzerine hemen ambulans görevlendirildiği ve ekibin 3 dakikada olay yerine ulaştığı açıklandı

Sağlık Bakanlığından, Konya'da bir hastaya ambulans verilmediği yönünde çıkan habere ilişkin yapılan açıklamada, hasta yakınının 21.30'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığına dair bir kayda rastlanmadığı, saat 01.24'te ihbar üzerine hemen ambulans görevlendirildiği ve ekibin 3 dakikada olay yerine ulaştığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, bir televizyon kanalının ana haber bülteninde "Konya'da skandal olay" başlığıyla yayımlanan haberde, bir hastaya ambulans verilmediğine ilişkin iddiada bulunulduğu belirtildi.

Yapılan ön incelemeye göre, haberde iddia edildiği gibi hasta yakınının 21.30'da eşinin rahatsızlığından dolayı 112 komuta kontrol merkezini aradığı ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Saat 01.24'te yapılan ihbara ise hemen ambulans görevlendirilmiş ve ekip 3 dakikada olay yerine ulaşmıştır. İlk değerlendirmesi yapılan hastanın nakline karar verilmiştir. Ambulansa binmek isteyen iki hasta yakını ile görevliler arasında yaşanan tartışma üzerine yakınları hastanın naklini kabul etmemiştir. Söz konusu olayla ilgili Bakanlığımız talimatıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Sağlık Bakanlığı

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