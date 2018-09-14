Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması

ANKARA (DHA) Tutuklu bulunan ve hakkında düzenlenen sağlık raporu nedeniyle adli gelişmelerin yaşandığı Alaattin Çakıcı'nın durumu ile ilgili olarak, gerekli işlemlerin kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süreçle ilgili detaylı bilgiler verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Alaattin Çakıcı’ya Sınırsız Ziyaret İzni” başlığı ile muhtelif medya organlarında çıkan haberler hakkında ilk olarak Bakanlığımızca 02.07.2018 tarihinde inceleme başlatılmış ve iki müfettiş görevlendirilmiştir."

"Söz konusu haberlerde yer alan “Bakanlığımızın düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği” yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir."