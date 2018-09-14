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Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:37 | Son Güncelleme

Tutuklu bulunan ve hakkında düzenlenen sağlık raporu nedeniyle adli gelişmelerin yaşandığı Alaattin Çakıcı'nın durumu ile ilgili olarak, gerekli işlemlerin kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis edildiği açıklandı.

ANKARA (DHA) Tutuklu bulunan ve hakkında düzenlenen sağlık raporu nedeniyle adli gelişmelerin yaşandığı Alaattin Çakıcı'nın durumu ile ilgili olarak, gerekli işlemlerin kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, süreçle ilgili detaylı bilgiler verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Alaattin Çakıcı’ya Sınırsız Ziyaret İzni” başlığı ile muhtelif medya organlarında çıkan haberler hakkında ilk olarak Bakanlığımızca 02.07.2018 tarihinde inceleme başlatılmış ve iki müfettiş görevlendirilmiştir."

"Söz konusu haberlerde yer alan “Bakanlığımızın düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği” yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir."

"Daha sonra Bakanlığımıza ulaşan iddialar üzerine 07.09.2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatılmış, inceleme devam etmekte iken 23 sağlık personelinin göz altına alınması üzerine de 13.09.2018 tarihinde iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsam genişletilmiştir. Ayrıca bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü görevlerinden alınmıştır."

"Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip etmekte olup sorumluluğunun bilincinde olarak gerekli iş ve işlemleri kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis etmiştir. Bundan sonra da üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir."

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