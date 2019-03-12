Sağlık Bakanlığından Ankara Şehir Hastanesindeki yalan haberle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, “Ankara Şehir Hastanesinde Asansör Düştü, 4 kişi yaralandı” başlıklı haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, “Ankara Şehir Hastanesinde Asansör Düştü, 4 kişi yaralandı” başlıklı haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde ’Ankara Şehir Hastanesinde asansör düştü, 4 kişi yaralandı’ başlıklı haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür’’ ifadeleri yer aldı.

Haberdeki iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, ’’Haberdeki iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Böyle bir olay asla yaşanmamıştır. Hiçbir dayanağı olmadan, teyit edilmeden masa başında yapılan bu tür maksatlı haberler gazetecilik ahlakı ve meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Haberin kaynağı olan gazete ve bu uydurma haberi sorumsuzca paylaşan tüm diğer haber sitelerine yönelik hukuki işlem başlatılmıştır. Dünyanın en büyük sağlık yatırımlarından biri olan ve 14 Mart 2019’da resmi açılışı yapılacak olan Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili böylesine mesnetsiz haber yapan gazeteciyi ve kurumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" bilgisi verildi.



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