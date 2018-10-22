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Sağlık Bakanlığından anne ölümlerini azaltmak için müdahale timi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, anne ölümlerini azaltmak için doğum sonrasında kanamalara zamanında ve gerekli şekilde müdahale bilincini oluşturmak amacıyla müdahale timleri oluşturacak - Kadın doğum uzmanlarının bulunacağı "müdahale timleri" anne ölümlerini engellemek için eğitim alacak - Müdahale ekipleri oluşturulması için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa pilot iller olarak belirlendi

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca, doğum sonrasında kanamadan kaynaklı anne ölümlerini azaltmak için kadın doğum uzmanlarının yer alacağı "müdahale timleri" oluşturulacak.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, doğum ve gebeliğin sonlanmasından sonraki ilk 42 günde görülen kadın ölümleri, "anne ölümü" (maternal mortalite) olarak tanımlanıyor. Anne ölüm nedenleri arasında en önlenebilir olanı kanama, yerinde ve zamanında yapılacak erken müdahale ile kontrol altına alınabiliyor.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de anne ölümlerinin doğrudan nedenleri arasında kanama yüzde 18'lik bir orana sahip bulunuyor.

Bakanlık, kanama nedenleri üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, tüm gebelik süreçlerinde kanamaya müdahalenin zamanında yapılmasında bazı eksiklikler olduğunu tespit etti.

- "İstanbul, Ankara, Şanlıurfa pilot iller"

Sağlık Bakanlığınca doğum sonrasında kanamalara yerinde, zamanında ve gerekli şekilde müdahale bilincini oluşturmak ve bu konuda mesleki tecrübe kazanma yolunda eksiklikleri olan genç kadın doğum uzmanlarına destek verilecek.

Belli merkezlerde kanamaya müdahale ekipleri oluşturulması için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa pilot iller olarak belirledi.

Sağlık Bakanlığı Strateji Planı'nda da yer alan çalışmaya göre, kanamaya müdahalede uzman ekipler, bölgesel bazda oluşturulacak. Bölgesel ölçek ve ihtiyaca bağlı olarak bu ekipler, kanama anında müdahalede veya bölgedeki doğum ekiplerinin eğitiminde değerlendirilecek.

Kanamaya müdahale ekibi oluşturulması programı çerçevesinde, pilot bölge olarak belirlenen İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa illerinde eğitim verecek akademisyenler, genç kadın doğum uzmanlarının konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

- "Ankara'da 18 kişilik ekip oluşturulacak"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlecek eğitimler, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Şanlıurfa'da ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi uygulama merkezlerinde verilecek.

Müdahale ekibinde yer alacaklar gönüllülük esasına göre belirlenirken, eğitici ve eğitim alacaklar ise iki grup olarak tespit edildi.

Müdahale timleri için seçilecek kadın doğum uzmanlarına, eğitimler hem teorik hem de uygulamalı verilecek. Bugünden itibaren 26 Ekim'e kadar sürecek eğitimlerde, Ankara'da ilk etapta 18 kişilik ekip oluşturulacak.

Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerini de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alacak.

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