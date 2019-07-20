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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'un Avcılar semtinde tamamı temmuz ayında olmak üzere, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini bildirdi.

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'un Avcılar semtinde tamamı temmuz ayında olmak üzere, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 vakanın yanında aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği belirtildi. Söz konusu hastalığın genelde mevsimsel olduğu, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi.
"Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018’de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye’de de 26 vaka görülmüştür."
'KORUMA TEDBİRLERİ ALINDI'
İstanbul Avcılar’da vakalara rastlanılmasının ardından hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ’ye bilgilendirme yapılmıştır" denildi.

ANKARA, (DHA)

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