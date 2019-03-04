Sağlık Bakanlığından Bitlis'e araç takviyesi

BİTLİS (AA) - Sağlık Bakanlığınca Bitlis'e gönderilen tam donanımlı 11 ambulans, 4 evde bakım ve engelli sevk aracı, il merkezi ve ilçelere dağıtıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, İl Sağlık Müdürlüğünde yeni araçların dağıtımı için düzenlenen törende, Bakanlık tarafından tahsis edilen ambulans ve araçları teslim aldıklarını söyledi.

Araçların ihtiyaç duyulan yerlere gönderileceğini dile getiren Çağatay, şöyle konuştu:

"Başta emeği geçen Sağlık Bakanımıza ve milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyorum. Bitlis'imiz sağlık alanında her geçen gün daha ileriye gidiyor. Bu yeni araçlarla Bitlis, Türkiye standartlarının üzerinde hizmet vermeye devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin."

Törende, AK Parti Bitlis milletvekilleri Kiler ve Taşar ile kurdele kesen Çağatay, araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehir turu atılmasının ardından, tam donanımlı 11 ambulans, 4 evde bakım ve engelli sevk aracının il merkezi ve ilçelere dağıtımı yapıldı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay ve sağlık personeli de katıldı.

