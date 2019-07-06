Sağlık Bakanlığı, gün içinde yeterli su içilmesini teşvik etmek için son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "bottlecapchallange" akımına videoyla dahil oldu.

Sabit duran bir şişenin kapağına dönen tekme atarak şişeyi devirmeden kapağı çevirerek açmanın hedeflendiği "bottlecapchallange", tekvandocu Farabi Daavletchin ile başladı ve ünlü sinema oyuncusu Jason Statham ile sosyal medyada yayıldı.

Dünya genelinde sosyal medya platformlarında "#bottlecapchallange" etiketiyle paylaşılan video akımı üzerine Sağlık Bakanlığınca, su içmenin önemine dikkat çekebilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için bir video hazırlandı. Bu etiketle paylaşılan içeriklere kendi yorumunu katarak hazırladığı video ile su içmenin sağlık açısından önemi belirtildi.

Video içeriğinde, Bakanlık tarafından sağlığı korumak için "Videoyu izleyin, kapağı elinizle açın ve su için" şeklindeki mesaj içeriklerine de yer verildi.

Videoda, "#bottlecapchallange" ve "#drinkwaterchallange" mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya "#drinkwaterchallange" şeklinde ikinci bir etiket eklenerek yeni bir "challange" başlatıldı.