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Sağlık Bakanlığından "Dünya Diyabet Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Katılımcılara, "diyabete yatkınlık risk testi" uygulanan etkinlikte tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçüldü, uzmanlar diyabet ve belirtileri hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanlığınca "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla hastalık hakkında toplumsal farkındalık sağlamak ve halkı bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların tansiyonunu, kan şekeri düzeyini ve beden kitle indeksini ölçen uzmanlar, diyabet hastalığını ve belirtilerini anlattı. Katılımcılara "diyabete yatkınlık risk testi" uygulandı, sonuçlar uzmanlarca değerlendirildi ve diyabetle ilgili broşür, magnet ile çanta da hediye edildi.

Etkinliğe katılanlardan Mevlüt Atik, 6 yıldır diyabetle mücadele ettiğini ve insülin tedavisi gördüğünü söyledi. Her gün yürüyüş yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirten Atik, "Bu etkinliklerin artırılması güzel olur, faydalı bir etkinlik. Herkesin testten geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri, 81 İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon halinde bütün illerde eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

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Dünya Diyabet Günü Sağlık Bakanlığı

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