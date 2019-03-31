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Sağlık Bakanlığından hastalara oy hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi olan vatandaşların oy kullanması için seferber oldu.

Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi olan vatandaşların oy kullanması için seferber oldu. Sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla oy kullanmaya götürülen İshak Şirin isimli hasta, “Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi” dedi.
Sağlık Bakanlığı her yıl olduğu gibi hastanede tedavi gören hastaların oy kullanması için seferber oldu. Tedavi gören hastalar vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere, ambulansla oy kullanacakları okullara götürüldü. Sağlık ekipleriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesinden ambulansa alınarak oy kullanmaya götürülen hastalar, verilen hizmetten oldukça memnun kaldı. İshak Şirin isimli hasta, tekerlekli sandalyeyle Keçiören Şehit Fırat Bulut İlkokuluna getirildi. Asansör bulunmayan okulda sağlık görevlileri, Şirin’i oy kullanması için ikinci kata kadar taşıdı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar aşağıya taşınan Şirin, “Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oyunuzu kullandık. arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, hizmet çok iyi. Ankara Şehir Hastanesi mükemmel. Personelleriyle birlikte her şeyiyle mükemmel” ifadelerini kullandı.
“Şehir hastanesi kalite olarak, estetik olarak ve refah açısından çok güzel”
Hastanın oğlu İsmail Şirin de,tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim, “Şehir hastanesi kalite olarak, estetik olarak ve refah açısından çok güzel. Devletimiz böyle bir hizmeti bütün insanlara açmış. Vatanımız, milletimiz için oyumuzu kullandık” şeklinde konuştu.
84 yaşındaki Servinaz Kabalak isimli bir diğer hasta da, Necdet Seçkinöz Ortaokulunda oyunu kullanmak üzere ambulansla okula getirildi. Kabalak oyunu kullandıktan sonra ambulansla hastaneye geri götürüldü.

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