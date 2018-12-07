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Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: "Genelgede, sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır"

Sağlık Bakanlığı, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olmalarını hatırlatan genelgenin sağlık personeline ikamet zorunluğu getirmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarına, iş yerlerine en fazla 30 dakika mesafede ikamet etme şartı getirildiği yönündeki iddialar hatırlatıldı ve düzenlemeyle sağlık personeline ikamet zorunluluğu gibi bir hususun olmadığı vurgulandı.

Mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalar için hekimlerin icap nöbeti tuttukları, bu hekimlerin ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edildikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır.

Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir.

Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır."

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