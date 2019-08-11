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Sağlık Bakanlığından İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi hakkında açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin kapatıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımlandı.Sağlık Bakanlığı, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin kapatıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak, söz konusu hastanenin korunmasının önem verilen bir husus olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin kapatıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı, İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesinin kapatıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayımlayarak, söz konusu hastanenin korunmasının önem verilen bir husus olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:
"İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, bir zamanlar insanların korkulu rüyası olan lepra (cüzzam) hastalarına kucak açmış, ülkemizde lepra ile mücadelenin markası halini almış bir kurumumuzdur. Hastanenin kuruluşu ve lepralı hastalara verdiği hizmetler, emeği geçenlerin unutulmayacak adanmışlık, idealizm ve fedakarlık örnekleriyle doludur. Lepra hastanemizin kimliğinin korunması Bakanlığımızın önem verdiği bir husustur. Bu konuda gösterilen hassasiyet doğal bir durum olmakla birlikte, belli ki iddia sahibinin, haberden iki gün önce Bakanlığımızın aldığı kararla söz konusu hastanenin özel bir statüye kavuşturulmasından, kimliğinin korunarak mali yapısının daha da güçlendirilmesinden haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Lepra Hastanesi kimliği korunarak, idari anlamda ayrı bir hastane olarak varlığını sürdürecektir. Hastanenin ihtiyaçlarının hızlı giderilebilmesi ve hastanede görev yapan personelimizin ek ödeme alabilmesi için mali yönden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bulunan ilişkisi devam edecektir."

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