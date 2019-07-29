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Sağlık Bakanlığından kan hastalıklarıyla etkin mücadele

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi - Fahrettin Koca: - "Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımız hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni bir adım atacaklarını duyurdu.

Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşının engellenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Koca, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık." açıklamasında bulundu.

Koca, ilgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımız hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Dünya'da 40 milyondan fazla kişinin HIV virüsü taşıdığını, 325 milyon kişinin ise hepatit B ve C hastası olduğunu kaydeden Koca, her yıl dünyada 1,4 milyon kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye'de ise 4 milyondan fazla kişinin hepatit B ve C virüsü taşıdığına dikkati çeken Koca, organ nakillerinin yarısından fazlasını, viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezliklerinin oluşturduğunu bildirdi.

Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklar kan yoluyla, sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle, sterilize edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur gibi uygulamalarla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi kadar, bulaşının önlenmesi de Sağlık Bakanlığı olarak en temel önceliklerimizden. Bir yıl kadar önce, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programını (2018-2023), geçen ay ise Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı ve Tanı-Tedavi Rehberini yayınladık. Eylem planlarımızda yer alan stratejileri adım adım hayata geçiriyoruz. Başlattığımız çalışmanın bu yolda önemli bir kazanım sağlayacağına inanıyorum."

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Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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