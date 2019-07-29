Sağlık Bakanlığından kan hastalıklarıyla etkin mücadele

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni bir adım atacaklarını duyurdu.

Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşının engellenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Koca, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık." açıklamasında bulundu.

Koca, ilgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımız hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz." bilgisini paylaştı.