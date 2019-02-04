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Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın' videosu 

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla "Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın" adlı bir video hazırladı.  Sağlık Bakanlığı'ndan kanserde erken teşhisin önemine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde; erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler de önemini korumaya devam etmektedir.

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla "Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki Renkler Solmasın" adlı bir video hazırladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan kanserde erken teşhisin önemine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde; erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler de önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda ise, her 4 kadın kanserinden biri olan meme kanseri en sık görülenidir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri, üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Bunun yanında çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen kanser türü lösemidir.

Günümüzde kanserin yüzde 30-50’si önlenebilir. Bu, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerini uygulama yoluyla başarılabilir. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Ülkemizde kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde risk gruplarına göre ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu merkezlerde 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. 50-70 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGT) ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır. 30 - 65 yaş arası tüm kadınlara da 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılmaktadır. Bilgilenerek, kanser hakkındaki korkular azaltılabilir ve yanlış düşünceler yerini doğru bilgilerle değiştirebilir."

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