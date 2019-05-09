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Sağlık Bakanlığından KKKA uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan ve tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili uyarı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan ve dünyada 30’un üzerinde ülkede görülen KKKA hastalığının ülkemizde ise çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığına dikkat çekilerek, Türkiye’de KKKA ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, kene ile bulaşan ve tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili uyarı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan ve dünyada 30’un üzerinde ülkede görülen KKKA hastalığının ülkemizde ise çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaştığına dikkat çekilerek, Türkiye’de KKKA ile mücadele için ciddi tedbirler alındığı vurgulandı. Hastaların takibi için sürveyans sistemi kurulduğu ve bölge merkezleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, hastalığın teşhisi için laboratuvar alt yapısının güçlendirildiği bildirildi. Kişisel korunma önlemlerinin hastalığın kontrolü için oldukça önemli olduğu vurgulanarak, KKKA’ya yönelik afiş, broşür, TV spot filmi, belgesel, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyalleri hazırlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından KKKA’ya yönelik yayımlanan uyarılar ve alınacak önlemler ise şu şekilde sıralandı:
“- Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır.
- Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.
- Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır.
- Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir."

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