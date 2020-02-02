HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığından koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Sağlık Bakanlığından koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan bilgi notunda, solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik alınacak önlemler yer aldı, ayrıca doğru el yıkamanın aşamaları görsellerle anlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, öğrencilerin solunum yolu enfeksiyonunun etkeni koronavirüsten korunması için hazırlanan bilgi notu okullarda dağıtılacak.

Bakanlık, öğrenci ve velilerin solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine yönelik hatırlatma amacıyla bilgi notu hazırladı.

Kış aylarında, solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğü vurgulanan bilgi notunda, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürme veya hapşırma ile ortalığa saçılan küçük damlacıklarla kişiden kişiye bulaşabildiği belirtildi.

Bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere yine bir solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan koronavirüsler yakın zamanda gündeme gelmiştir. Çin'den başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu (2019-nCoV) bugüne kadar ülkemizde tespit edilmemiştir ve hastalığın ülkemize girişini önlemeye yönelik bütün tedbirler alınmıştır."

Solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik önlemlerin hatırlatıldığı bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer kapalı alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller, sık yıkanmalı, kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ya da öksürme sonrasında, ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemlidir. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Her tuvalet kullanımı sonrasında sifon çekilmeli, klozet ise kapağı kapatılmalı ve sifon sonra çekilmelidir. Özellikle kış aylarında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır.

Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun, mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Ateş, öksürük gibi solunum yolu hastalığı belirtilerinin bulunduğu öğrencinin evde istirahat etmesi sağlanmalıdır. Hastalık döneminde bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir."

Öte yandan bilgi notunda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi alınabileceği de vurgulandı.

Bilgi notunda ayrıca doğru el yıkama aşamaları görsellerle anlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldüDeprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilgi Notu koronavirüs Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.