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Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Bakanlık, kurban etlerinin buzdolabında birkaç gün bekletildikten sonra, haşlama yapılarak veya ızgarada hazırlanarak tüketilmesini önerdi - Etlerin saklanırken de büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzlukta veya derin dondurucuda saklanması uyarısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, kurban etlerinin buzdolabında birkaç gün bekletildikten sonra, haşlama yapılarak veya ızgarada hazırlanarak tüketilmesini önerdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurbanın kesilmesi, yüzülmesi, etin nakli ve muhafazası, pişirilmesi aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kalp damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olanların Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmesi ve aşırıya kaçmaması da önerildi.

Et sindiriminin zorluğuna dikkat çekilen açıklamada, ''Kurban etleri kesildikten hemen tüketilmemeli. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama olarak veya ızgarada hazırlayarak tüketmelidir.'' ifadesine yer verildi.

Etli yemeklerin kendi yağıyla pişirilmesi, yağ ilavesi yapılmaması da önerilirken, kuyruk yağı veya tereyağın et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılması istendi.

Etlerin iç sıcaklığının en az 75 derece olması gerektiği kaydedilen açıklamada, ''Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin ögesi kaybını artırır. Etlerin haşlanarak pişirilmesi, sağlıklı olmasının yanı sıra ette olması muhtemel bağırsak parazitlerinin bulaşmasını da engeller'' değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, çiğ veya az pişmiş et tüketiminin de önemli sağlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı.

- Etlerin saklanması

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, kurban etlerinin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret edilerek bazı uyarılar yapıldı.

Kurban etlerinin, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta eksi 2 derecede birkaç hafta, eksi 18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Etler kolay bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklama buzluktan çıkarılan etlerin "oda ısısında açıkta bırakılarak" değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözülmesi gerektiği de kaydedildi.

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