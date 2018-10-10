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Sağlık Bakanlığından "mantar" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi: "Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlenmiştir"

Türkiye genelinde, yağışlarla birlikte doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı olarak zehirlenme vakalarında artış gözlendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezinden yapılan açıklamada, zehirlenme başvurularında geçen yıla göre özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde artış gözlendiği belirtildi.

Genellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülen mantar zehirlenmelerinin, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların tüketilmesinin, ölümle sonuçlanabilen ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, zehirli mantarın yenmesinin ardından 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme gibi fonksiyon bozukluklarının görülebildiğine değinildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde ve yurt genelinde tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlenmiştir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülmektedir. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir.

Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye'de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır."

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sağlık Bakanlığından "mantar" uyarısı

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