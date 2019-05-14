Sağlık Bakanlığı'ndan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yağışların artması ile birlikte mantar zehirlenme vakalarında artış gözlendiğini, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldüğü bildirildi. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurulduğu kaydedilen açıklamada, en çok artış görülen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu belirtildi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANAN BELİRTİLER GÖRÜLEBİLMEKTE'

Mantar zehirlenmesi belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.