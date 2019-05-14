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Sağlık Bakanlığı'ndan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yağışların artması ile birlikte mantar zehirlenme vakalarında artış gözlendiğini, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yağışların artması ile birlikte mantar zehirlenme vakalarında artış gözlendiğini, doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldüğü bildirildi. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurulduğu kaydedilen açıklamada, en çok artış görülen illerin Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta olduğu belirtildi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANAN BELİRTİLER GÖRÜLEBİLMEKTE'
Mantar zehirlenmesi belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.

'AMBALAJLI OLAN MANTARLAR TERCİH EDİLMELİ'
Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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