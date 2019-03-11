Sağlık Bakanlığından Muş'a ambulans takviyesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen 9 tam donanımlı ambulansın tanıtımı yapıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, tam donanımlı 9 ambulansı daha araç filosuna katarak 37 olan ambulans sayısını 46'ya çıkardı.

Muş Valiliği önünde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptığını hatırlattı.

Geçmişteki sağlık hizmetlerine işaret eden Gündüzöz, şunları dile getirdi:

"Gençlik yıllarımda hatırlıyorum sağlık alanında büyük sıkıntılar vardı. Önceden randevu alınmaya çalışılır, kapıya listeler asılırdı, geceden hastanelerin kapılarına gelinip nöbet tutulurdu. Ne nöbetiydi? Doktora muayene nöbeti. O günlerden bu günlere geçtik. Şimdi her şey gayet nezih. Her türlü hizmet üst kalitelerde veriliyor. Avrupa Birliği vatandaşları geliyor Türkiye'de ameliyat olabilmek için hastanelere müracaat ediyorlar. Gerçekten dünyanın en kaliteli ve kişi başına maliyet açısından en ucuz sağlık hizmetinin verildiği bir ülke olduk. Anadolu'da güzel bir söz var, 'muhtaç da etmesin, yokluğunu da hissettirmesin' diye. Bunu hem hastaneler hem de adliyeler için söylerler."