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Sağlık Bakanlığından Muş'a ambulans takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Muş'a Sağlık Bakanlığı tarafından 9 tam donanımlı ambulans gönderildi - Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Gençlik yıllarımda hatırlıyorum sağlık alanında büyük sıkıntılar vardı. Önceden randevu alınmaya çalışılır, kapıya listeler asılırdı, geceden hastanelerin kapılarına gelinip nöbet tutulurdu. Ne nöbetiydi? Doktora muayene nöbeti. O günlerden bu günlere geçtik" - "Avrupa Birliği vatandaşları geliyor Türkiye'de ameliyat olabilmek için hastanelere müracaat ediyorlar. Gerçekten dünyanın en kaliteli ve kişi başına maliyet açısından en ucuz sağlık hizmetinin verildiği bir ülke olduk"

Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen 9 tam donanımlı ambulansın tanıtımı yapıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, tam donanımlı 9 ambulansı daha araç filosuna katarak 37 olan ambulans sayısını 46'ya çıkardı.

Muş Valiliği önünde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptığını hatırlattı.

Geçmişteki sağlık hizmetlerine işaret eden Gündüzöz, şunları dile getirdi:

"Gençlik yıllarımda hatırlıyorum sağlık alanında büyük sıkıntılar vardı. Önceden randevu alınmaya çalışılır, kapıya listeler asılırdı, geceden hastanelerin kapılarına gelinip nöbet tutulurdu. Ne nöbetiydi? Doktora muayene nöbeti. O günlerden bu günlere geçtik. Şimdi her şey gayet nezih. Her türlü hizmet üst kalitelerde veriliyor. Avrupa Birliği vatandaşları geliyor Türkiye'de ameliyat olabilmek için hastanelere müracaat ediyorlar. Gerçekten dünyanın en kaliteli ve kişi başına maliyet açısından en ucuz sağlık hizmetinin verildiği bir ülke olduk. Anadolu'da güzel bir söz var, 'muhtaç da etmesin, yokluğunu da hissettirmesin' diye. Bunu hem hastaneler hem de adliyeler için söylerler."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de çok sayıda hizmetin geldiği Muş'ta, her geçen gün doktor sayısının arttığını, yeni sağlık yatırımları yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele ve dualarla kurban kesildi.

Daha sonra Gündüzöz, Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya, ambulansa binerek siren çaldı.

Ambulansların tanıtımının ardından kurulan stantlarda sağlık taraması yapıldı.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, kurum amirleri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

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ambulans muş Sağlık Bakanlığı Vali İlker Gündüzöz

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