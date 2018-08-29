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Sağlık Bakanlığından "şarbon" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Açıklamadan: "Gölbaşı ilçesinde görülen şarbon hastalığı ile ilgili gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Çiftlikte çalışan ve temas şüphesi olan kişilerden klinik örnekler alınarak incelenmiş, olası enfeksiyon riskine karşı gözlem ve koruyucu tedavi uygulaması devam etmektedir" - "Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmamaktadır. Konuya ilişkin, ilgili Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir"

Sağlık Bakanlığınca, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir çiftlikte görülen şarbon hastalığıyla ilgili, halk sağlığı açısından bir tehdit bulunmadığı, konuya ilişkin Bakanlık ve kamu kurumlarının koordineli çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde, Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen büyükbaş hayvanların bir kısmında şarbon görülmesinin ardından çiftliğin karantinaya alınması üzerine, Bakanlık ekiplerince saha araştırması başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, çiftlikte bulunan hiçbir hayvanın gerek kurbanlık olarak gerekse kasap, market satışı amacıyla satışının veya dağıtımının yapılmadığı, bu hayvanlara ait etlerin tüketime sunulmadığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gölbaşı ilçesinde görülen şarbon hastalığı ile ilgili gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Çiftlikte çalışan ve temas şüphesi olan kişilerden klinik örnekler alınarak incelenmiş, olası enfeksiyon riskine karşı gözlem ve koruyucu tedavi uygulaması devam etmektedir. Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit bulunmamaktadır. Konuya ilişkin, ilgili Bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir."

Şarbonun özellikle sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon olduğuna değinilerek, "Bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer almaktadır. İnsanlara bulaşması, hasta hayvanların kesilmesi veya ölmüş hayvanların derilerinin yüzülmesi sırasında, solunum yolu ve enfekte etlerin çiğ tüketilmesi halinde sindirim yoluyla gerçekleşmektedir. Hastalıktan korunmak için, şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etlerinin tüketilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı şarbon

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